Rize'den ayrılan Aatıf, Antalyaspor'la anlaştı

Spor Toto Süper Ligi ekibi Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Aatif Chahechouhe, Rize ekibiyle yollarını ayırdı. Antalyaspor'la anlaşan Faslı oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aatif Chahechouhe'ye, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz ve kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı.

Antalyaspor, Aatıf'ı video ile duyurdu

Antalya ekibi Rizespor'dan ayrılan Aatıf'la anlaştığını video ile duyurdu.

İşte o video;

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Trtspor'a yaptığı açıklamasında; 'Aatıf ile anlaşamadık, inşallah gittiği takımda başarılı olur' diyerek ayrılığı doğruladı.

Aatıf da ayrılığı açıkladı

Faslı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor’a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize’de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor’a gelecek sezon Süper Lig’de başarılar diliyorum.