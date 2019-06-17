Rize'den ayrılan Aatıf, Antalyaspor'la anlaştı
Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibi transferi resmen açıkladı.
Spor Toto Süper Ligi ekibi Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Aatif Chahechouhe, Rize ekibiyle yollarını ayırdı. Antalyaspor'la anlaşan Faslı oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aatif Chahechouhe'ye, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz ve kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı.
Antalyaspor, Aatıf'ı video ile duyurdu
Antalya ekibi Rizespor'dan ayrılan Aatıf'la anlaştığını video ile duyurdu.
İşte o video;
#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/bkQiF5T9FM— Antalyaspor (@Antalyaspor) June 17, 2019
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Trtspor'a yaptığı açıklamasında; 'Aatıf ile anlaşamadık, inşallah gittiği takımda başarılı olur' diyerek ayrılığı doğruladı.
Aatıf da ayrılığı açıkladı
Faslı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor’a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize’de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor’a gelecek sezon Süper Lig’de başarılar diliyorum.
Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor’a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize’de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor’a gelecek sezon Süper Lig’de başarılar diliyorum. Iam very happy to played second half of last season for Rizespor. I want to thank to Rizespor Club, fans, president, directors, manager and all his staff, all workers of the club. I had a wonderful 4 months in Rize. I would like to sent best wishes to Rizespor for next season.
Aatif Chahechouhe (@chahechouhe92)'in paylaştığı bir gönderi ()