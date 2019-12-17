Rizespor, Danimarka’da oyuncu baktı

Onur Dinçer / Skorer Özel

Danimarka 1. Liginde önceki akşam oynanan Midtjylland-Aarhus karşılaşmasının Türkiye’den de misafirleri olduğu ortaya çıktı. Çaykur Rizespor Kulübü adına karşılaşmayı izlemeye bir heyetin gittiği öğrenildi. Maçın akreditasyon listesinde Karadeniz ekibinin ismiyle üç kişilik yer ayırtıldığı belirlendi.

Rizespor logosu dikkat çekti

Çaykur Rizespor adına karşılaşmayı izlemeye giden heyet, basın tribününde görüntülendi. Üzerinde Çaykur Rizespor logosu bulunan kıyafetlerle karşılaşmayı izleyen yetkililerin, konuk ekibin 3-0 kazandığı mücadeleyi yakından takip ettikleri belirtildi.

Gözler Bundu’nun üzerindeydi

Lille scout ekibinin de tribünde olduğu maçta scout ekiplerinin gözünün, Aarhus’un Sierra Leoneli forveti Mustapha Bundu’da olduğu aktarıldı. Midtjylland karşısında da bir gol pası veren 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta 8 gol-9 asiste imza attı.