Rizespor - Fenerbahçe maçına ‘VAR’ damga vurdu!



Sarı-lacivertliler 29. dakikada penaltı kazandı. Ancak pozisyonda hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısıyla beyaz noktayı işaret etti. 28. dakikada Deniz’in içeri çevirdiği topta ceza sahasında Selim Ay elle oynadı. Arda Kardeşler, önce göğsüne çarptı dedi, ancak VAR’dan çağrılan Kardeşler, tereddütsüz penaltıyı gösterdi.

39’da bu defa Samudio’nun elle müdahalesi geldi. Yine VAR’ı bekleyen Arda Kardeşler, kenara çağrılmadı ve oyunun devam etmesini istedi.

84. dakikada da Moroziuk’un hava topu mücadelesinde Valencia’ya yaptığı harekette direkt beyaz noktayı gösteren Arda Kardeşler, VAR’ı bekledi ve onay aldı.

Yine penaltı

Fenerbahçe’nin sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe adına iki kez penaltı noktasını gösterdi. Arda Kardeşler geçen sezon da ilk hafta oynanan Gaziantep maçında Fenerbahçe adına üç kez penaltı kararı vermişti.

Sezonun ilkleri!

- İlk santra Çaykur Rizespor’dan Skoda ile geldi.

-İlk korneri Fenerbahçe kullandı.

- İlk faulü Serdar Aziz yaptı.

- İlk penaltıyı Fenerbahçe kullandı, Caner kaçırdı.

-Sezonun ilk sarı kartını Ferdi Kadıoğlu gördü.

- Sezonun ilk golünü Ç.Rizespor adına Milan Skoda attı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin