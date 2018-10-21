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21.10.2018 - 17:42 |

Rizespor - Konyaspor maçı sonrasında saha karıştı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor maçı sonrası saha karıştı.

Rizespor - Konyaspor maçı sonrasında saha karıştı
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Taraftarın tepkisine karşılık veren Uğur Demirok’a Çaykur Rizesporlu oyuncu Abdullah Durak vurunca, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizesporlu taraftarların maç boyunca tepki gösterdiği Uğur Demirok, karşılaşma sonrası formasını çıkartıp taraftarlara gösterince ortalık karıştı.

İHA'nın haberine göre; yaşanan arbede sırasında Çaykur Rizesporlu oyuncular, Atiker Konyasporlu oyuncu Uğur Demirok’a tepki gösterirken, Abdullah Durak da futbolcuya yumruk attı.

Bunun üzerine hakem Volkan Bayarslan Çaykur Rizesporlu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Rizespor - Konyaspor maçı sonrasında saha karıştı

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