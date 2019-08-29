29.08.2019 - 17:05 | | Skorer
Rizespor, Marko Scepovic ile anlaştı
Karadeniz ekibi, Sırp golcü Marko Scepovic ile her konuda anlaştı. Sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki oyuncu, teknik heyet görev verirse Beşiktaş maçında oynayabilecek.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor golcüsünü buldu. Karadeniz ekibi, Macaristan'ın Videoton takımında forma giyen Marko Scepovic anlaşmaya vardı.
Sağlık kontrolünden geçecek 28 yaşındaki forvet, teknik direktör İsmail Kartal görev verdiği takdirde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında forma giyebilecek.