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29.08.2019 - 17:05 | | Skorer

Rizespor, Marko Scepovic ile anlaştı

Karadeniz ekibi, Sırp golcü Marko Scepovic ile her konuda anlaştı. Sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki oyuncu, teknik heyet görev verirse Beşiktaş maçında oynayabilecek.

Rizespor, Marko Scepovic ile anlaştı
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor golcüsünü buldu. Karadeniz ekibi, Macaristan'ın Videoton takımında forma giyen Marko Scepovic anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçecek 28 yaşındaki forvet, teknik direktör İsmail Kartal görev verdiği takdirde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

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