Rizespor, SÃ¼per Lig'de 11 maÃ§ sonra deplasmanda kazandÄ±

Ligin 6. haftasÄ±nda 3. dakikada Baiano ve 90 1. dakikada Remy'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 kazanan yeÅŸil-mavili ekip, deplasmanda son galibiyetini 2019-2020 sezonu 16. haftasÄ±nda Yeni Malatyaspor deplasmanÄ±nda aynÄ± sonuÃ§la elde etmiÅŸti.Â Rize ekibi bu tarihten sonra oynadÄ±ÄŸÄ± 11 maÃ§ta 9 maÃ§ta sahadan maÄŸlubiyetle ayrÄ±lÄ±rken sadece 2 beraberlik alabilmiÅŸti. YeÅŸil-mavililer bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n altÄ±sÄ±nda ise rakip filelere gol atmayÄ± baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±.

KulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hasan Yavuz BakÄ±r, AA muhabirine, ligde iyi iÅŸler yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, bu sezon oynadÄ±klarÄ± son dÃ¶rt maÃ§ta 2 beraberlik, 2 galibiyet alarak kaybetmediklerini sÃ¶yledi.Â Yeni kurulan bir ekip olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen BakÄ±r, "OyuncularÄ±mÄ±z birbirlerini tanÄ±dÄ±kÃ§a saha iÃ§erisinde Ã§ok daha iyi duruÅŸ gÃ¶steriyorlar. Haftalar ilerledikÃ§e Ã§ok daha iyi iÅŸler yapmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. amacÄ±mÄ±z bu sezon rahat bir Ã‡aykur Rizespor izlettirmek." dedi.

Sivasspor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde galibiyet inanÃ§larÄ±nÄ±n tam olduÄŸuna iÅŸaret eden BakÄ±r, "Rakibimizin Avrupa maÃ§Ä± oynayacak olmasÄ± bizim iÃ§in bir avantajdÄ±. GerÃ§ek oyunumuzu sahaya yansÄ±tÄ±rsak kazanabileceÄŸimizi konuÅŸmuÅŸtu. Beklentilerimizi karÅŸÄ±layan bir mÃ¼cadele oldu. Kazanmak gÃ¼zel ama bir galibiyet ile her ÅŸey bitmiyor. Ã–zellikle deplasmanlarda Ã§ok daha fazla puanlar toplamalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.Â KazanmanÄ±n yanÄ±nda Remy'nin da takÄ±ma adapte olmasÄ±nÄ±n kendilerini mutlu ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen BakÄ±r, "Remy takÄ±ma bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Tam bir takÄ±m oyuncusu gibi davranÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± ve takÄ±ma kattÄ±klarÄ± inkar edilemez. TakÄ±mÄ± sahiplenen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ veriyor. Bu taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± ve bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandÄ±.