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30.08.2019 - 11:51 |

Rizespor, Umar Aminu'nun bonservisini aldı

Transfer bitmesine kısa süre kala atağa kalkan Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Umar Aminu’yla 3 yıllığına anlaştı. Forvete ise Videoton forması giyen Marko Scepovic getiriliyor.

Rizespor, Umar Aminu'nun bonservisini aldı
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Sezona ikide iki yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor’da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Karadeniz ekibi hücum hattı için büyük hareketlilik halinde.

Yeşil-Mavililer, geçen sezon takımın formasını giyen kanat oyuncusu Umar Aminu’yu bitirdi. Osmanlıspor’dan bonservisiyle alınan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Rizespor forvet transferi için de önemli bir isimle el sıkıştı. Daha önce Olympiakos forması da giyen 28 yaşındaki Marko Scepovic’le her konuda anlaşma sağlandı.

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