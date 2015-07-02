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02.07.2015 - 13:45 | | RİZE (AA)

Rizespor zevk verecek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Zevk veren, mücadele gücü üst düzey olan, tehlike bölgesinden uzak, yukarıya yakın bir takım yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Rizespor zevk verecek
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ayak tenisi oynadıktan sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, yeni transferler Robin Yalçın, kaleci Gökhan Akkan'ın yanı sıra transferi gündemde olan Yunan oyuncu Keramidas Philippas da yer aldı. Teknik direktör Karaman, Keramidas hakkındaki son kararı, Rize kampının ardından verecek.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek altyapıdan ve yurt dışından gelen oyuncuları görme şansı bulduğunu aktarırken, tam anlamıyla 3 Temmuz'dan sonra toplanarak antrenmanlara başlayacaklarını söyledi.

Rize'deki ilk kamp döneminin önemli olduğunu, Avusturya'ya lige hazırlanacak tam kadroyla gideceklerini vurgulayan Karaman, "Başta başkanımız Metin Kalkavan ve yönetimimiz ile dışarıdan destek veren herkese transfer çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sallamacılar var, onlara etmiyorum. Özellikle Robin Yalçın, Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz'ün transferi önemli. İki kalecinin yanında üçüncü kaleci olarak altyapıdan 17 yaşındaki Mert Kuleli'yi seçtik. Bu şehrin çocuğu. Sallamacılar var ya son on yılda altyapıdan çıkan bir oyuncu ismi söyleyemez" diye konuştu.

Karaman, transferde çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Transferde 4 nokta atışımız olması gerekiyor. Çok üst düzey isimler olursa üçe inebilir. Biz Rize şehrine hizmet etmeye geldik. Rize halkıyla çok iyi diyaloğumuz var. Bu sezon Rize halkına 'of puf' dedirtmeyecek, ligde konum olarak herkesin çekindiği bir takım olarak sahaya çıkmak istiyoruz. Kadroyu yaparken buna dikkat ediyoruz ama kolay değil. Zevk veren, mücadele gücü üst düzey olan, tehlike bölgesinden uzak, yukarıya yakın bir takım yapmaya çalışıyoruz."

Takım kaptanı Kıvanç Karakaş ise kazasız, sakatlıksız bir lig temennisinde bulunarak, geçen sezon yaşadıkları küme düşme endişesinden uzak görüntü ortaya koymak için mücadele edeceklerini söyledi.

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