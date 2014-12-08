Rizespor'a 12 yılda 24 teknik direktör

Türkiye liglerinde son 12 yılda en fazla teknik direktör değişikliği yapan kulüplerden biri olan Çaykur Rizespor, önce Süper Lig, ardından da 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2002-2014 yılları arasında farklı teknik direktörlerle anlaştı. Yeşil mavililer, Süper Lig'e yükselmeden önce 5 yıldır mücadele ettiği 1'inci Lig'de 8 teknik adam değiştirdi.

EN KISA SÜRE 3 HAFTA

Geçen yıl Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı Süper Lig'e Rıza Çalımbay ile başlayan Çaykur Rizespor, sezonu Uğur Tütüneker ile bitirdi. Bu sezona başladığı Mehmet Özdilek ile ligin 12’inci haftasında yollarını ayıran Çaykur Rizespor’da 12 yılda 24 teknik direktör değişmiş oldu. Yeşil mavililerde 1.5 yıl ile en uzun süre görev yapan teknik direktör ünvanını da Ümit Kayıhan aldı. Suat Kaya 3, Mehmet Şansal da 5 maç ile en kısa süre çalışanlar listesinde yer buldu.

ÖZDİLEK’İN KARNESİ

Sezona teknik direktör Mehmet Özdilek ile büyük ümitlerle başlayan Çaykur Rizespor, umduğunu bulamadı. Yeşil mavililer, 12 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puan topladı, 10 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. Çaykur Rizespor ligde sahasında oynadığı 6 maçta ise galibiyet alamadı. Yeşil mavililer ligde son 4 maçından ise puansız ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, yollarını ayırdıkları Mehmet Özdilek’in ardından teknik direktör arayışlarının başladığını belirtti. Ferah, “Kulübümüzü başarıya taşıyacak iyi bir isimle anlaşma sağlayacağız. Bu konuda yönetimimiz temaslarını sürdürüyor” dedi. Yeşil mavililerin listesinde Hikmet Karaman, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Tugay Kerimoğlu isimlerinin yer aldığı öğrenildi.