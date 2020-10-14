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14.10.2020 - 11:11 |

Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Çaykur Rizesporumuz'un kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFFnin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Rizesporda iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

 

 

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