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16.03.2015 - 14:13 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Kıvanç idmanı yarıda bıraktı

Rizespor'da takım kaptanı Kıvanç Karakaş, arka adalesindeki ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

Rizespor'da Kıvanç idmanı yarıda bıraktı
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Çaykur Rizespor, deplasmanda Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takımına çağrıldıkları için pasaport işlemlerini yaptıran Ali Adnan ve Ousmane Viera katılmadı.

Yeşil-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak taktik çalışma gerçekleştirdi. Takım kaptanı Kıvanç Karakaş, arka adalesindeki ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren idmanda Karaman, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla SAİ Kayseri Erciyesspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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