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04.12.2013 - 13:23 | | RİZE (AA)

Rizespor'da sakatlar F.Bahçe maçıyla dönüyor

Çaykur Rizespor'da sakatlar Fenerbahçe maçı ile dönüyor.

Rizespor'da sakatlar F.Bahçe maçıyla dönüyor
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Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık olmamaması durumunda uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro olarak sahaya çıkacaklarını söyledi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde uzun süredir sakatlıklarla uğraştıklarını belirterek, "Uzun bir aranın ardından bu hafta tam kadro çalışma imkanı buluyoruz. Fenerbahçe maçında Eren Albayrak'ı kadroya alabiliriz, Cernat aksilik olmazsa oynayacak. Kweuke'de bizimle olacak. Sekiz hafta sonra tam kadro olacak gibi görünüyor. İki gün içerisinde tatsızlık olmazsa tam kadro olacağız. Her an biri sakatlanacak diye korkuyorum. Futbolcuların üzerine titriyoruz. Aksaklık olmazsa Fenerbahçe maçında tam kadro olarak sahaya çıkacağız. Antrenörlük hayatımda bu kadar sakatı bir arada ilk kez gördüm" dedi.

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının çok zorlu olacağını ifade eden Çalımbay, şunları söyledi: "Fenerbahçe ligin en zengin kadrosuna sahip. Kendi sahalarında çok iyi, deplasmanda ise son haftalarda son dakikalarda attığı gollerle kazandı. Bu goller şansla atılan goller değil. Kaliteli oyuncular ortaya çıkarak oyunun kaderini değiştiriyor. Oyun disiplininden kopmadan Fenerbahçe kadar koşmamız gerekiyor. Fenerbahçe'de çok önlem alınacak noktalar var. Özellikle forvetleri her an golle başbaşa gelecek oyuncular. Bizim doksan dakikayı oyun disiplininden kopmadan oynanamamız gerekiyor."

Fenerbahçe maçında en büyük silahlarının taraftar olacağını belirten Çalımbay, "Üç ihtimalli bir maç. Çok zor olacak ama bizim Fenerbahçe'den daha çok kazanmaya ihtiyacımız var. Bunun için çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Taraftarın bu maçta her türlü desteği sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Transfer çalışmaları

Çalımbay, son oynadıkları Torku Konyaspor maçında oyun olarak iyi işler yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Torku Konyaspor maçındaki oyun, kalan dört maç için ışık oldu. Sakat arkadaşlarımızın dönmesi ile daha da iyi olacağız. Göreve geldiğimizde aldığımız sorumluluğu biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun Çaykur Rizespor lig bittiğinde iyi bir yerde olacak. Aldığımız sorumluluğu mükemmel şekilde yerine getireceğiz. Sıkıntılar olacak, eleştiri olacak ama ligi ilk 10 içerisinde bitireceğiz. Devre arasında yapacağımız takviyeler etkili olacak. Raporlarmız doğrultusunda hareket edeceğiz. Çalımbay, alternatifsizliğin kendilerini zorladığını, devre arası transferi için Sezer Öztürk, Özer Hurmacı ve Giray Kaçar ile ilgilendiklerini, bu isimlerde olumlu gelişmeler olduğunu, yardımcılarının yurt dışında arayışlarına devam ettiğini kaydetti. Çalımbay, kadro dışı bırakılan Hurşut Meriç'in de takımın bir parçası olduğunu, özür diledikten sonra ve hazır olduğunu söylediği anda takımla olacağını sözlerine ekledi.

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