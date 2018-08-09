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09.08.2018 - 15:45 |

Rizespor'dan resmi açıklama! Tolga Ciğerci...

Çaykur Rizespor Kulübü, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o için transfer girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Rizespor'dan resmi açıklama! Tolga Ciğerci...
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Yeşil beyazlı kulüp son günlerde transferde adı transferde kendileri ile anılan iki oyuncu hakkınd açıklama yaptı.

Karadeniz ekibiniden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." denildi.

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