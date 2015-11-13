Rizespor'u, Koch çalıştırdı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda antrenör Roland Koch yönetiminde yapılan antrenmana, milli takımlarda bulunan Leonard Kweuke, Ousmane Viera, Dhurgham İsmail, Oboabona ve Ertuğrul Ersoy katılmadı. Slyvestre ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.