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16.09.2016 - 14:29 | | RİZE (AA)

Rizespor'un G.Saray karşısında muhtemel 11'i

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Mete, "Galatasaray maçından puan veya puanlar almak için sahada iyi mücadele edeceğiz" dedi.

Rizespor'un G.Saray karşısında muhtemel 11'i
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, maçta puan veya puanlar almak için sahada iyi mücadele edeceklerini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçında aldıkları 3 puanın takım için moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu belirtti.

Galatasaray karşısında geçen sezon 2 maçta 4 puan aldıklarını hatırlatan Mete, şöyle konuştu: "Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. İyi bir çalışma programı ile maça hazırlandık. Oyuncularımız bu zorlu maça hazır. Üç puan için sahaya çıkacağız. Galatasaray çok büyük bir takım. Şu anki atmosferle biz de güzel bir hava yakaladık. Galatasaray maçından puan veya puanlar almak için sahada iyi mücadele edeceğiz. İnşallah istediğimiz puanları alıp dönmek istiyoruz."

Yeşil-mavililerin, Galatasaray karşılaşmasına, Diallo, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt, Oboabona, Dhurgham İsmail, Saadane, Petrucci, Emrah Başsan, Recep Niyaz, Jantscher ve Atiemwen 11'i ile çıkması bekleniyor.

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