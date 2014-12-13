13.12.2014 - 14:07 | | RİZE (AA)
Rizespor'un idmanını Karaman'ın yardımcısı izledi
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak yeşil-mavililer, hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik sorumlu Osman Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Oboabona ve Wiera takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
İdmanı Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ofluoğlu ve teknik direktörlük görevine getirilen Hikmet Karaman'ın yardımcı antrenörü Taşkın Güngör de izleyerek not aldı.
Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.