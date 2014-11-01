Rizespor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, bu maçla üst üste kazanamama şanssızlığını kıracaklarına sahalarında kazanmaya başlayacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Ferah, yaptığı açıklamada, ligde oynayacakları Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Ligde istikrarı yakalamak adına çok değerli bir maç. Çok zor ve kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız. Bu maçta önemli oyuncularımız forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle Kıvanç Karakaş, sakatlıkları devam eden Ümit Korkmaz, Liban Abdi ve Kağan Söylemezgiller bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak" dedi.

Maçın zorluk derecesi ve öneminin farkında olduklarını ifade eden Ferah, "Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu maçta 3 puan almamız şart. Moral ve motivasyonumuz en yüksek düzeyde. Suat Altın inşaat Kayseri Erciyesspor maçıyla üst üste kazanamama şanssızlığını kıracağımıza ve sahamızda bu maçla kazanmaya başlayacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Ferah, maçın gündüz oynanması nedeniyle taraftarın karşılaşmaya daha yoğun ilgi göstermesini beklediklerini ve dolu tribünlerle taraftarın gücünü arkalarında hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz ekibinin yarınki karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Giray Kaçar, Ali Adnan, Oboabona, Murat Duruer, Engin Bekdemir, Eren Albayrak, Holosko ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.