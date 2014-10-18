Rizespor'un yabancıları idmana katıldı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idmana, ülkelerinin milli takımlarından dönen Kweuke, Viera ve Oboabona ile sakatlığı geçen Kıvanç Karakaş ve kaleci Necati Yılmaz da katıldı.

Sakatlıkları bulunan Kağan Söylemezgiller, Ümit Korkmaz ve Liban Abdi ise koşunun ardından fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenman, 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti. Yeşil-mavili futbolcuların, koşu ve kısa pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.