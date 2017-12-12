Robben: 'Beşiktaş beni heyecanlandırıyor'

Bu sezon sürekli ilk 11’de forma bulmakta zorlanan Bayern Münih ’in Hollandalı yıldızı Arjen Robben Beşiktaş ’a karşı oynayacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Robben, “Güzel bir kura. Daha önce kariyerimde Beşiktaş’a karşı hiç oynamadım. 2 maçta da dikkatli olmamız lazım. Gruplarında Leipzig’i iki kez yenmiş bir takım Beşiktaş. Ama ilk maçımızı evimizde oynayıp, iyi bir skor ile başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.