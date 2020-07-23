Robben transferi açıkladı: Elia’yı aradım, davet ettim

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Başakşehir’de yaşadığı şampiyonluğun ardından kulüple yolları ayırmaya hazırlanan Eljero Elia’nın yeni adresinin ne olacağı merakla bekleniyor. Futbolcuyla ilgilenen birden fazla kulüp bulunurken, Hollanda’nın yıldız futbolcusu Arjen Robben de bu transferle bizzat ilgileniyor.

Elia geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Arjen Robben sizi takımına çağırıyorsa bundan şeref duyarsınız. Robben, futbolda örnek aldığım bir kişi. Tüm seçeneklerimi değerlendireceğim” ifadelerini kullanmıştı.

‘Elia gibi oyuncu bize güç katar’

Bunun üzerine yıldız futbolcudan açıklama geldi. Robben “Hollanda’ya dönmek istediğini okudum ve Elia’ya mesaj gönderdim. Kendisini bizim takıma beklediğimizi söyledim. Elia gibi oyuncu Groningen’de olursa bu bize güç katar” dedi.