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01.05.2020 - 13:22 | | İSTANBUL (İHA)

Robbie Maddison, Ege Denizi’nde motosiklete bindi

Yunanistan’ın en turistik adalarından biri olan Mikanos, çok ilginç bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Robbie Maddison, Ege Denizi’nde motosiklete bindi

Red Bull sporcuları Robbie Maddison ve Aaron Colton, Mikanos caddelerinde motosikletleriyle birbirlerini geçmeye çalıştılar. Yarışta Maddison, motosikletiyle denizin üstünde tur attı.

Motokros efsanesi Maddison, rakibi gösteri motosiklet pilotu Colton’u geçmek için ilginç bir yol seçti. Motosikletle dünyanın en uzun sıçrayış rekorunu elinde tutan Robbie Maddison, motosikletini Ege Denizi’nde kullandı. Bu sayede hem rakibini şaşırttı hem de harika görüntüler oluşmasını sağladı.

Robbie Maddison, Ege Denizi’nde motosiklete bindi

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