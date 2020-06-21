Robert Prosinecki: "Havlu atmadık"

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliğini 2-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Robert Prosinecki, "Uzun bir aradan sonra ligin sonuncusu değiliz. Oyuncularım inanılmaz bir gayret sarf etti. Çoğu hafta iyi maç oynuyoruz. Geçen hafta şanssız bir şekilde kaybettik. Havlu atmadık." dedi.

Prosinecki, önlerindeki maçlara da aynı gayretle çalışıp, düşme hattından kurtulmak istediklerini vurguladı.

Hamzaoğlu: "İhtiyacımız olan puanları toplamaya çalışacağız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, umutlu geldikleri Kayseri'de istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Kayserispor'u tebrik eden Hamzaoğlu, "Yediğimiz gol, ilk yarıdaki planımızı bozdu. İkinci yarıda daha çok rakip sahada oynadık ama sonuçlandıramadık. İkinci golle beraber mağlup olduk. Kalan maçlarda ihtiyacımız olan puanları toplamaya çalışacağız." diye konuştu.

Hamzaoğlu, 5 oyuncu değişikliği kuralının önemli ve güzel bir karar olduğunu da savunarak, "Oyuncuların sağlığını koruyoruz ve kadromuzdaki diğer oyuncular kendilerini gösterebiliyor. Genç oyuncular da bundan faydalanabilir. Çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci bittikten sonra da futbol ve futbolcunun gelişimi için bu kuralın devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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