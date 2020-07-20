Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Robert Prosinecki: "Henüz bir şey bitmiş değil"
20.07.2020 - 00:32 | | AA

Robert Prosinecki: "Henüz bir şey bitmiş değil"

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalmak için son hafta maçını kazanıp rakiplerinin maçlarını bekleyeceklerini söyledi. 

Prosinecki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başakşehir'i tebrik ediyorum; ligin en iyi oynayan takımı ve şampiyonluğu hak ettiler. Oyuncularımı da kutluyorum, gerçekten çok kötü bir durumda olan bir takımı ligin ikinci yarısında ortaya koydukları performansla buralara kadar getirdiler." dedi. 

"Henüz bir şey bitmiş değil, matematiksel olarak şansımız var." sözlerini kullanan Prosinecki şöyle konuştu: 

"Bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya büyük emek koyan başkanımız adına da üzülüyorum, çünkü ligin ikinci yarısında oyuncularımızla beraber inanılmaz bir diriliş ruhu gösterdik. Ligde kalmak adına önemli maçlar kazandık. Önümüzde bir maçımız daha var, o maç için de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz, ardından diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Ligde kalmayı hak eden bir oyuncu grubum var. Yürekleri ile oynuyorlar. Ama bazen futbolda kötü maçlar kaybediyorsunuz. O maçların cezasını çekebiliyorsunuz. Bir hafta sonraki Trabzonspor maçı zor olacak, onu kazanıp ligde kalmak için bir şans bekleyeceğiz."

Robert Prosinecki: Henüz bir şey bitmiş değil

Okan Buruk Roma Ağlarını Sarsıyor

    Okan Buruk: "Hedefimiz Avrupa kupalarında da başarıya ulaşmak"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erol Bulut: "İlk 5'in içerisinde olmak istiyoruz"
      Erol Bulut: "İlk 5'in içerisinde olmak istiyoruz"
    2. Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...
      Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...
    3. Rıza Çalımbay: Bazı şartlarım olacak
      Rıza Çalımbay: Bazı şartlarım olacak
    4. Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk ile devam edeceğiz"
      Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk ile devam edeceğiz"
    5. Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık"
      Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

    Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

    Robert Prosinecki: "Henüz bir şey bitmiş değil"

    Robert Prosinecki: "Henüz bir şey bitmiş değil"

    Burak Yılmaz: Üçüncülük bize yakışmaz,

    Burak Yılmaz: Üçüncülük bize yakışmaz,

    Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

    Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

    Sıradaki Haber