Robert Prosinecki: "Kayserispor havlu atmıyor, atmayacak"

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, havlu atmadıklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Prosinecki, galip geldikleri için oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Prosinecki, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Kendileri açısından maçta sezonun en iyi ilk yarı performansını gösterdiklerini aktaran Prosinecki, "İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan kazandık. Takımda oyuncuların öz güven kazandığını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kayserispor havlu atmıyor, atmayacak. Ligde kalma adına önemli bir maç kazandık. Kayserispor ligde kalacak." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçına aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ve o karşılaşmadan da puan almak istediklerini sözlerine ekledi.

Ersan Parlatan'ın görüşleri

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kayserispor'un hak ettiği bir galibiyet aldığını aktardı. Kendileri açısından için önemli bir maçı kaybettiklerini dile getiren Parlatan, "İki takımın da birbirini dengelediği bir maç izledik. İyi oynadığımız bölümde gol yememiz üzücü oldu." yorumunu yaptı.

Parlatan, Kayserispor maçından dersler çıkaracaklarını, diğer müsabakalar için iyi bir şekilde hazırlık yapacaklarını kaydetti.