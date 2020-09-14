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14.09.2020 - 01:40 |

Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi!

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un koronavirüse yakalanan 100 yaşındaki babaannesi hastalığını yendi.

Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi!
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Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, Kovid-19'a yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören Roberto Carlos'un babaannesi Gismalia dos Santos da Silva'nın bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Cordeiropolis'deki evine geri dönen Gismalia'yı burada çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile aralarında belediye başkanının da olduğu bazı vatandaşların karşıladığı kaydedildi.

Kovid-19 salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da bu zamana kadar 4,3 milyondan fazla vaka tespit edilirken, 131 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Roberto Carlosun 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi

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