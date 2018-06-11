Robin Yalçın Çaykur Rizespor ile nikah tazeledi

Geçtiğimiz 3 sezondur Çaykur Rizespor'da forma giyen Robin Yalçın, Rizespor ile 2 yıllık daha sözleşme imzalayarak kendisini yeşil-mavili renklere yeniden bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son 3 sezondur kadrolarında yer alan futbolcuları Robin Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak Robin Yalçın'a başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.