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11.06.2018 - 14:40 |

Robin Yalçın Çaykur Rizespor ile nikah tazeledi

Çaykur Rizespor iç transferde orta saha oyuncusu Robin Yalçın ile yeniden anlaşmaya vardı.

Robin Yalçın Çaykur Rizespor ile nikah tazeledi
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Geçtiğimiz 3 sezondur Çaykur Rizespor'da forma giyen Robin Yalçın, Rizespor ile 2 yıllık daha sözleşme imzalayarak kendisini yeşil-mavili renklere yeniden bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son 3 sezondur kadrolarında yer alan futbolcuları Robin Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak Robin Yalçın'a başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Robin Yalçın Çaykur Rizespor ile nikah tazeledi

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