11.06.2018 - 14:40 |
Robin Yalçın Çaykur Rizespor ile nikah tazeledi
Çaykur Rizespor iç transferde orta saha oyuncusu Robin Yalçın ile yeniden anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz 3 sezondur Çaykur Rizespor'da forma giyen Robin Yalçın, Rizespor ile 2 yıllık daha sözleşme imzalayarak kendisini yeşil-mavili renklere yeniden bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son 3 sezondur kadrolarında yer alan futbolcuları Robin Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak Robin Yalçın'a başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.