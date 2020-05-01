'Robinho, tek bacağıyla birçok futbolcudan iyi oynar'

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Başakşehir'in yıldız forveti Robniho'yu kadrosuna katmaya çalışan ve bu transferi geçtiğimiz haftalarda resmen açıklayan Santos Kulübü'nün başkanı Jose Carlos Peres, deneyimli oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu için övgü dolu sözler kullanan başkan Peres "Ben Robinho'nun 1 numaralı hayranıyım. İnsan olarak müthiş birisi, soyunma odasında arkadaşlarıyla iyi. Tek bacağıyla bir çok futbolcudan daha iyi oynar" diye konuştu.

'Görüşme halindeyiz, transfer kolay olacak'

Transfer görüşmelerine dair de bilgi veren Brezilya ekibinin başındaki isim "Menajeriyle görüşme halindeyiz. Geçmiş yönetimlerden oyuncuya olan borç mevzusunu hallettik sayılır. O da anlayışlı davrandı. Ama sonuçta profesyonel bir futbolcu, bedavaya oynamıyor. Santos'a olan sevgisi, transferin daha kolay gerçekleşmesini sağlayacak" dedi.