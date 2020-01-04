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04.01.2020 - 08:54 |

Robinho'ya İran ekibi İstiklal talip oldu | Transfer haberleri

Sivasspor'dan Başakşehir'e transfer olan Robinho burada istenilen performansı gösteremedi. Son günlerde eski takımı Sivasspor'a geri döneceği konuşulan Brezilyalı yıldıza İran ekibi İstiklal talip oldu.

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Başakşehir'de bu sezon etkisiz kalan ve istediği kadar forma şansı bulamayan Brezilyalı Robinho'ya sürpriz bir talip çıktı.

Ligde bu sezon 6 maça çıkan Robinho'nun İran'ın İstiklal takımı ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. İstiklal kulübü'nden manejeri aracılığıyla transfer teklifi alan Robinho'nun şartlar konusunda pazarlık halinde olduğu ileri sürüldü. Eğer anlaşma sağlanırsa Robinho ligin ikinci yarısında İstiklal forması giyecek.

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2018 yılında Türkiye'ye Sivasspor formasıyla adım atan Robinho, ardından Başakşehir'e imza attı. Geçen sezon 12 gol kaydeden Robinho'nun bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 12 maçta golü bulunmuyor.

Robinhoya İran ekibi İstiklal talip oldu | Transfer haberleri

Robinhoya İran ekibi İstiklal talip oldu | Transfer haberleri

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