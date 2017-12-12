Rockets doludizgin

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 130-123 mağlup etti.

Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 17 asist, 6 top çalmayla "double double" yapan James Harden, 28 sayı, 8 ribaunt, 5 blokla oynayan Clint Capela, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 27 sayı atan Eric Gordon taşıdı.

Pelicans'ta Jrue Holiday'in 37 sayı, 5 asist, 4 top çalma ve E'Twaun Moore'un 36 sayısı galibiyete yetmedi. DeMarcus Cousins 24 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double double", Rajon Rondo ise 13 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptı.

Warriors'tan arka arkaya 7. galibiyet

Golden State Warriors, sakatlığı bulunan all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı 3. maçından da galip ayrıldı. Konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-104 yenen Warriors, üst üste 7. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'ta 28 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 24 sayı kaydeden Klay Thompson öne çıktı.

Yenilgi serisi 5 maça çıkan Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 21 sayı kaydetti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Chicago Bulls-Boston Celtics: 108-85

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 130-123

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 82-107

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 103-116

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 111-104