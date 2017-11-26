Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet
26.11.2017 - 10:50 | | ANKARA (AA)

Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet

NBA Batı Konferansı lideri Houston Rockets, New York Knicks'i 117-102 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 117-102 yenen Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyun kurucusu James Harden'ın 37 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı karşılaşmada, New York Knicks'i 117-102 mağlup etti.

Ev sahibi Rockets'ta Ryan Anderson 17 sayı, 7 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul ise 13 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Knicks'te Michael Beasley'nin 30 sayı, 8 ribaunt, Kyle O'Quinn'in 20 sayı, 15 ribaunt ve Courtney Lee 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

76ers 8 yıl sonra 130 sayı attı

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 130-111 yenerek art arda 3. karşılaşmasını kazandı. 76ers, 2009'un ekim ayından bu yana ilk defa rakip potaya 130 sayı gönderdi.

76ers'ta J.J. Redick 29 sayı, 5 ribaunt ve Dario Saric 21 sayı, 7 ribaunt üretti. Sakatlığı bulunan Ben Simmons yerine ilk 5'te yer alan T.J. McConnell 15 sayı, 13 asist, 7 ribaunt, Joel Embiid de 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

Bir dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.

Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 86-106
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 130-111
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 105-108
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 78-112
Houston Rockets-New York Knicks: 117-102
Indiana Pacers-Boston Celtics: 98-108
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 97-81
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 110-95
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 121-108
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 95-97

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
      İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
    2. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
      Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    3. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    4. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    5. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Sıradaki Haber