Rodallega hem istikrarda hem de gol sayısında ilk sırada

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlamasına rağmen daha sonra Kenat Atik'le yola devam eden Yukatel Denizlispor, son olarak takımın başına Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Özellikle son haftalarda kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlı ekip 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladığı ilk devreyi 14 puanla son sırada tamamladı.

İlk devrede 28 futbolcu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Yukatel Denizlispor'da ilk devrede 28 isim mücadele etti. Cezası nedeniyle bir maçta forma giyemeyen Hugo Rodallega, 19 karşılaşmada 1656 dakika sahada kalarak en uzun süre forma giyen isim oldu. Yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz 15'i ilk 11 olmak üzere 20 maçta da oynayan tek isim olarak dikkati çekti.

En golcü de Rodallega

Yukatel Denizlispor'da ilk devrede atılan 19 golün 8'ini kaydeden Hugo Rodallega en golcü isim olurken, Kolombiyalı golcüyü ikişer golle Muris Mesanovic ile Recep Niyaz ve birer golle Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko, Neven Subotic, Özer Özdemir, Veton Tusha, Mikkel Diskerud izledi.

İlk devrede üç kalecinin görev yaptığı Yukatel Denizlispor'da 15 maçta forma giyen Costel Pantilimon 27, 4 müsabakada mücadele eden Cenk Gönen 8 ve 2 maçta kaleyi koruyan Hüseyin Alıntaş kalesinde 3 gol gördü.

Sarı ve kırmızı kartlar

Toplam 45 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı ekipte Hadi Sacko ve Radoslaw Murawski birer kez takımlarını eksik bıraktı.

Yukatel Denizlispor'da ilk yarıda forma giyenlerin performansı şöyle: