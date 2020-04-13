Rodallega hÄ±rs kÃ¼pÃ¼

AntrenmanlarÄ±nÄ± aksatmayan KolombiyalÄ± futbolcu evinin bahÃ§esinde yaptÄ±ÄŸÄ± idmanlarla formunu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yaptÄ±ÄŸÄ± egzersizleri de takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Liglerin baÅŸlamasÄ±yla sahalara gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde dÃ¶nmek istediÄŸini ifade eden deneyimli golcÃ¼, bu sezon yeÅŸil-siyahlÄ±larda 23 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±p 6 kez fileleri sarstÄ±.

Ã–te yandan Ege ekibinde tÃ¼m futbolcularÄ±n verilen program doÄŸrultusunde evlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Denizlispor 27 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tesislerinde idmanlara baÅŸlayacak.Â

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