Rodallega hÄ±rs kÃ¼pÃ¼

13.04.2020 - 11:34 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â
Rodallega hÄ±rs küpü
SÃ¼per Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evinin bahÃ§esinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
AntrenmanlarÄ±nÄ± aksatmayan KolombiyalÄ± futbolcu evinin bahÃ§esinde yaptÄ±ÄŸÄ± idmanlarla formunu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yaptÄ±ÄŸÄ± egzersizleri de takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.
Liglerin baÅŸlamasÄ±yla sahalara gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde dÃ¶nmek istediÄŸini ifade eden deneyimli golcÃ¼, bu sezon yeÅŸil-siyahlÄ±larda 23 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±p 6 kez fileleri sarstÄ±.
Ã–te yandan Ege ekibinde tÃ¼m futbolcularÄ±n verilen program doÄŸrultusunde evlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Denizlispor 27 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tesislerinde idmanlara baÅŸlayacak.Â
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