Rodallega’dan itiraf! “Sürekli içiyordu”

Trabzonspor’un eski forvetlerinden Hugo Rodallega, instagram canlı yayınındaki açıklamalarıyla şaşırttı.

Kolombiyalı yıldız vatandaşı Johan Arango ile instagramda sohbet etti. Şu anda Denizlispor’da oynayan 34 yaşındaki golcü 2009-12 arası Wigan’da forma giydiği günleri anlattı.

Liverpool ile Manchester şehirlerinin arasındaki bir bölgede yaşadığını anlatan Rodallega, Ada basınında tüm dikkatleri üstüne topladı.

Manchester United ve Liverpool’un yıldızlarının gece hayatlarını anlatan Rodallega, herkesi şaşırttı.

O dönem Manchester United’da oynayan Wayne Rooney’nin barda sürekli içtiğini ve içerken gördüğünü aktaran Rodallega, adeta çılgın bir adam gibi izlenim verdiğini söyledi.

Kolombiyalı forvet, Rooney’nin o hallerine şaşırdığını dile getirdi. Ancak Rodallega’nın en çok şaşırdığı konulardan biri Steven Gerrard oldu. Liverpool kaptanını da barlarda gördüğünü vurgulayan tecrübeli futbolcu Gerrard’ın dans ettiğini hatta zaman zaman tişörtünü çıkararak eğlendiğini bildirdi.