Rodrigues uzun süre sonra yedek kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Gençlerbirliği karşısında stoperde Jailson forma giydi.

Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.

Rodrigues uzun süre sonra yedek

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maça yedek kulübesinde başladı.

Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7'sinde ilk 11'de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.