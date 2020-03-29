Rodrigues'in golüyle yeni trend başladı! UEFA...

UEFA, Avrupa futbolundaki trendleri incelediği oyunun teknik yönüne yönelik bir dosya hazırladı, burada maçlardaki bir takım eğilimlerdeki yönelimleri saptadı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçmiş sezonu inceleyen UEFA teknik gözlemcileri, set hücumu olarak adlandırılan takımların organize geliştirdikleri ataklardaki değişimi gözlemledi.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında 2018-19 sezonunda duran toplardan atılan gollerde azalma, set hücumundan atılanlarda artış bulunduğu saptaması yapıldı.

Bu bağlamda Garry Rodrigues'in o sezonun başında attığı golün de ayrı bir önemi olduğu vurgulandı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında attığı golle bu trendin başladığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılıların sağ kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Rodrigues, sonrasında ceza sahası önünden yaptığı düzgün vuruşla kaleci Guilherme'yi avlamış, 3-0 kazandıkları maçın açılış golünü kaydetmişti.

Galatasaray formasını 78 maçta giyen Garry Rodrigues, 16 gol atarken 16 da asist kaydetti. Fenerbahçe'de ise 21 karşılaşmada 3 gol attı, 6 gol pası verdi.

RODRİGUES'İN G.SARAY'DA OYNARKEN LOKOMOTİV'E ATTIĞI GOLDEN SONRAKİ SEVİNCİ...