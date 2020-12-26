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26.12.2020 - 08:27 | | Sporx

Rodrygo'dan Real Madrid'e acı haber

Granada maçında sakatlanan Real Madrid'in 19 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun biceps femoris tendonundaki kas yaralanmasından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Rodrygo'dan Real Madrid'e acı haber
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Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Granada maçında sakatlanan Rodrygo, maçın 38. dakikasında sağ üst arka baldırını tutarak acı içinde yerde kalmıştı. Sağlık ekiplerinin müdehalesiyle kenara alınan Rodrygo'nun yapılan tetkiklerden sonra son durumu açıklandı. Brezilyalı oyuncunun biceps femoris tendonundaki kas yaralanmasından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacağı
açıklandı.

Bu sakatlığın ardından Rodrygo'nun Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesinin de tehlikeye girdiği belirtiliyor.

Rodrygo geçen yıl Real Madrid kadrosuna katılmış ve çıktığı 26 maçta 7 gol 3 asist üretmişti. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç kanat forvet, 1 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Rodrygodan Real Madride acı haber

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