Tenisseverler ekran başına... Tenisin iki devi Roger Federer ile Djokovic yarı finalde karşılaşacak. Roger Federer 6; Djokovic'in 7 şampiyonluğu bulunurken bu karşılaşmanın skoru merakla bekleniyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler şimdi "Roger Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

FEDERER DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Roger Federer Djokovic maçı 30 Ocak Perşembe günü 11.30’da başlayacak. Mücadele Eurosport 1 kanalından canlı yayınlanacak.

AVUSTRALYA AÇIK

Avustralya Açık, her yıl Ocak ayında Melbourne Park'ta düzenlenen, dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ilkidir. İlk olarak 1905 yılında düzenlenen turnuva, kronolojik olarak diğer Grand Slam turnuvaları olan Wimbledon,Fransa Açık (Roland Garros) ve Amerika Açık'tan önce düzenlenmektedir. Avustralya Açık, plexicushion olarak adlandırılan sert zeminde oynanmaktadır.

Avustralya Açık, Amerika Açık'tan sonra en yüksek katılımlı ikinci tenis turnuvasıdır. En önemli kortları Rod Laver Arena ve Hisense Arena'dır.