Roland Garros iÃ§in aÃ§Ä±klama Biletler satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Grand slam tenis turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros) bilet satÄ±ÅŸlarÄ±, bu ay baÅŸlayacak.Â

Fransa Tenis Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 21 EylÃ¼l-11 Ekim tarihlerinde dÃ¼zenlenecek organizasyona belli Ã¶lÃ§Ã¼de seyirci alÄ±nmasÄ±na karar verildiÄŸi ve bunun iÃ§in bir protokol hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bu yÄ±lki organizasyonda tenis kortlarÄ±na en fazla yÃ¼zde 50-60 oranÄ±nda seyirci alÄ±nacak. Federasyon Ã¼yelerine Ã¶ncelikli bilet satÄ±ÅŸlarÄ± 9 Temmuz'da baÅŸlayacak. Seyirciler ise Roland Garros'u 16 Temmuz'dan itibaren bilet alarak tribÃ¼nden takip edebilecek.Â

Ã–te yandan, 31 AÄŸustos'ta baÅŸlamasÄ± planlanan ABD AÃ§Ä±k tenis turnuvasÄ±na seyirci alÄ±nmasÄ± ise beklenmiyor.

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