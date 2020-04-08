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08.04.2020 - 01:23 |

Ronaldinho 1.6 milyon dolara serbest!

Paraguay’da 32 gündür hapiste olan Ronaldinho, 1.6 milyon dolarlık kefalet sonrası cezasını ev hapsine çevirdi.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

 

Dünya futbolunun yıldız ismi Ronaldinho, 32 günlük hapishane dönemini tamamladı.

Paraguay’da sahte pasaport suçuyla yatan Ronaldinho ve kardeşi, 1.6 milyon dolar kefalet bedeli ödeyerek ev hapsine devam etme hakkı aldı.

Kardeşi Assis ile beraber ödenen kefaletin ardından avukatlarıyla çıkan Ronaldinho, ilk etapta Paraguay’da bir otelde ev hapsi dönemi yaşayacak.

Ronaldinho 1.6 milyon dolara serbest

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