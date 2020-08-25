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25.08.2020 - 00:21 |

Ronaldinho için mahkeme kararı! Resmen...

Paraguay'da 5 aydır esaret altında olan eski futbolcu Ronaldinho'nun ülkeden çıkışına izin verildi.

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Ronaldinho'nun Paraguay'daki esaret günleri sona erdi.

Mahkemede Ronaldinho'nun serbest kalması için bir duruşma oldu. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışmak suçu nedeniyle önce hapishanede ve ardından ev hapsinde olan Ronaldinho'dan savcılar, 90 bin dolar tazminat ücreti istedi. Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi.

Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.

Hem Ronaldinho hem de ağabeyinin ülkeden çıkışına izin verildi.

Ronaldinho için mahkeme kararı Resmen...

Ronaldinho için mahkeme kararı Resmen...

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