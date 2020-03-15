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15.03.2020 - 07:00 |

Ronaldinho'dan koronavirüs çalımı!

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Ronaldinho, tüm ülkeler ve sporcular koronavirüsten etkilenirken Paraguay’da hapis sayesinde izole kalıyor. Her gün top oynayan ve rahat yaşayan Brezilyalı, karantinada kalarak virüsten uzak duruyor

Ronaldinho'dan koronavirüs çalımı!

Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ronaldinho, koronavirüse attığı çalımla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta; Paraguay’da sahte pasaport olayı nedeniyle hapse giren Ronaldinho, virüsün hızla yayıldığı bir dönemde adeta doğal bir karantinada duruyor.
Hapishanede herkesin ilgi odağı olan, rahat yaşayan, bira içip arkadaşlarıyla samimi fotoğraflar veren Brezilyalı, futbol oynamaya da başladı. Keyifli turnuvalara katılan Ronaldinho, son olarak hapishanede şampiyon oldu.
Arkadaşlarıyla beraber 16 kilo domuz eti kazanan ve ilginç görüntüler veren Ronaldinho, ilginç bir şekilde koronavirüs korkusunu yaşamıyor. Paraguay’da da ülke genelinde sadece 2 vakanın olması da göze çarpıyor.

Ronaldinhodan koronavirüs çalımı

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