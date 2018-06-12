Ronaldo: 'Favori Brezilya'

Ronaldo, spor giyim firması Nike'ın Moskova'daki Gorki Park'ta düzenlenen etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Efsane oyuncu, Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanma şansının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Milli takımımız şu anda çok iyi oynuyor, özellikle son iki senede teknik direktörümüz Tite ile beraber çok daha dengeli oynamaya başladı. Milli takımımız genç ve motivasyonu üst düzey oyunculardan oluşuyor. Genç oldukları için ilk defa Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncularımız da var ama bu onlarda gerginlik değil, heyecan oluşturur. Brezilya'nın başarılı olacağına inanıyorum.Brezilya'yı favori olarak görüyorum. Almanya, İspanya ve Arjantin de tabii ki favoriler arasında. Fransa'nın da çok genç ve yetenekli bir kadrosu var. Dünya Kupası'nın kazanılması için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Umarım Brezilya bu faktörleri bir araya getirir ve Rusya'dan kupa ile ülkemize döneriz. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'ndan kupanın yanında iyi futbol da bekliyoruz. Brezilya'ya sadece kupayı kazanmak yetmez. Brezilya Milli Takımı olarak ne kadar güzel futbol oynadığımızı da herkese göstermemiz gerek."

"Neymar sadece benim değil keşke Pele'nin de rekorunu geçse"

"Neymar son maçta attığı golle Romario'nun milli takımda attığı gol sayısını geçti, sizin gol sayınıza da yaklaştı. Neymar'ın performansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Ronaldo, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki ben Neymar'ın benim gol sayımı geçmesini de isterim. Neymar sadece benim değil keşke Pele'nin de rekorunu geçse. Çünkü onun bu golleri atması demek, Brezilya Milli Takımı'nın daha çok kupa kazanması ve daha çok şampiyonluklar kazanması anlamına geliyor. Onun bu tutkusu ve isteği beni de çok mutlu ediyor. Bu şekilde milli takımına yardım etmiş oluyor."

"Jesus'un yeri daha garanti gibi"

Efsane oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda Firmino ve Jesus arasında yaşanan forma rekabeti hakkında ise "Her zaman Brezilya'da bu rekabet olacaktır. Çünkü Brezilya Milli Takımı dünyanın en iyi oyuncularından oluşuyor. Tüm Brezilyalı futbolcular Avrupa'nın büyük takımlarında oynuyor. Burada tabii ki en büyük görev Tite'ye düşüyor. Gabriel Jesus'un yeri daha garanti gibi gözüküyor. Oynadığı maçlarda goller attı. Tabii ki aynı şekilde yedek kulübesinde oturan Firmino da Brezilya için itici bir güç olacaktır." yorumunda bulundu.

Ronaldo, teknik direktör Tite'nin Real Madrid'e gideceği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Şu an bu dedikodular niye çıkıyor bilmiyorum. Hepimizin milli takımın başarısına odaklanmamız gerek. Milli takımı karıştıracak hiçbir ortamın oluşturulmaması gerek." diye konuştu.