Ronaldo, John O’Shea’nın nefesini kesti

M.United’li eski ünlü futbolcu Rio Ferdinand, Ronaldo ile ilk karşılaşmasını İngiliz gazetesi Daily Mail’e anlattı. Ferdinand, Sporting Lizbon’un yeni stadı’nın açılışı nedeniyle oynadıkları ve M.United’in 3-1 kaybettiği, Eric Djemba-Djemba, David Bellion, Fabian Barthez ve Paul Scholes gibi yıldızların yer aldığı karşılaşmada, 18 yaşındaki Ronaldo’nun harikalar yaratarak tarih yazdığını belirtti.

Bu genç çocuğu marke eden John O’Shea’ya, devre arasında daha yakın markaj yapmasını söylediklerinde konuşamaz durumda olan takım arkadaşlarına oksijen cihazı takılarak nefes almasının sağlandığını vurgulayan Ferdinand, kendisiyle birlikte Paul Scholes ile Nicky Butt’un hocaları Alex Ferguson’a; “Bu çocuk inanılmaz harika,bunu muhakkak almalıyız” dediklerini söyledi.

Lizbon’daki karşılaşma sonrası uçaklarının bir buçuk saat geç kalkmasına anlam veremediklerine değinen Ferdinand, Alex Ferguson’un bu isteğimize duyarsız kalmayarak yöneticilerin Sporting Lizbon ile Ronaldo pazarlığı yaptıklarını ve birkaç gün sonra 10 milyon pund karşılığında ünlü yıldızın o zamanın en pahalı genç futbolcusu olarak M.United’e transfer edildiğini anlattı.





