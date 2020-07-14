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14.07.2020 - 14:07 |

Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri tepki topladı! Polis inceleme başlattı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma, Cristiano Ronaldo'nun oğlunun jet-ski kullanırken çekilen videosunu paylaştı, videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri tepki topladı! Polis inceleme başlattı
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Henüz 10 yaşındaki Cristianinho'nun tek başına jet-ski kullanmasına izin verilmesinin sorumsuzluk olduğu yorumları yapılırken Elma videoyu sildi. Polis Portekiz yasalarına aykırı olayla ilgili inceleme başlattı.

Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri tepki topladı Polis inceleme başlattı

Cristiano Ronaldo’nun 10 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr. veya aile içindeki lakabıyla 'Cristianinho'nun (Küçük Cristiano) videosu gündem oldu.

Kısa süre önce 10 yaşına giren ve zaman zaman Cristiano Ronaldo’nun videolarında futbol yeteneklerini de sergileyen Cristianinho, tartışmalara yol açan videoda tek başında jet-ski kullanırken görülüyor.

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Skor'da yer alan habere göre, paylaşıma tepkiler yağarken Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşi Elma, videoyu kısa bir süre sonra sildi. Halası Elma ve babaannesi ile birlikte Madeira Adası civarlarında bir tatil yapan Küçük Cristiano’nun jet-ski kullandığı görüntüleri halası tarafından bir tekneden çekildi.

Portekiz yasalarına göre 18 yaşından küçüklerin tek başlarına jet-ski kullanmaları yasak. Ayrıca jet-ski kullanmak için bir tür ehliyet de gerekiyor. Bu yasağın yaptırımı olarak da çocuktan sorumlu bireylere para cezası veriliyor.

İnceleme başlatıldı!

Portekiz’de yayın yapan Expresso gazetesi deniz polisi şefi Guerreiro Cardoso’ya konuyla ilgili olarak ulaşırken Cardoso, bir inceleme başlattıklarını ifade ederken Cristianinho’nun ailesine bir para cezası verilebileceğini söyledi. Portekiz yasalarına göre bu ceza 268 Euro ile 2688 Euro arasında değişebiliyor.

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