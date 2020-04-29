Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez'den '7. Koğuştaki Mucize' paylaşımı

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Latin Grammy ödüllü şarkıcı Thalia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filminden çok etkilendiğini dile getirdi.

"GÜZEL FİLM"

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaşarak, "Güzel film, siz izlediniz mi?" ifadelerini kullandı.

NEYMAR'I AĞLATTI

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini 137 milyon takipçili Instagram hesabından önermişti.

Neymar, "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullanmıştı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN TEŞEKKÜR

İynemli, bu paylaşımından sonra Neymar'a teşekkür etmişti. Oyuncu, Instagram sayfasından "Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınlamıştı.