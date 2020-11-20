Ronaldo’yu durdurmak için 700 kilometre direksiyon salladı

Portekiz’in deplasmanda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, ev sahibi ekipte görev yapan bir futbolcunun hikayesiyle öne çıktı. Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın da içlerinde olduğu Hırvatların ideal kadrosundaki dört savunma oyuncusu, bu maçta sakatlık, kovid ve kart cezası gibi çeşitli sebeplerle yer alamadılar.

Milli takımda sadece 1 dakika

Bunun üzerine Osijek kulübünden Mile Skoric son anda kadroya dahil edildi. Daha önce milli takımda bir resmi maçta sadece 1 dakika forma giymişliği bulunan futbolcu, Split kentindeki maça arabasıyla 700 kilometre direksiyon sallayarak gitti.

İlk 11'de çıktı, zor görev verildi

Kente varmasından kısa bir süre sonra stoper olarak görev yaptığı karşılaşmaya ilk 11’de çıktı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sahadaki görevi ise dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu marke etmekti.

Taraftar dalga geçti, adım attırmadı

Maç öncesi taraftarlar ortaya çıkacak bu eşleşmeyi alaya alan ifadelerle sosyal medyada futbolcuyla dalga geçtiler. Ronaldo için bu durumun şaka gibi olacağı yorumlarını yaptılar. Ancak stoper olarak oynayan Skoric sahada yıldız isme adım attırmadı. Ronaldo maçı gol atamadan tamamladı.

Herkes özür diledi, kahraman ilan edildi

Karşılaşmanın ardından tüm Hırvatistan, kendisiyle ilgili yapılan yorumlardan dolayı Mile Skoric’ten özür diledi. Hırvat medyası maçı kaybetmelerine karşın futbolcuyu kahraman ilan etti, basın kendisiyle röportaj yapma yarışına girdi.