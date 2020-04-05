Rooney ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼ Neden gÃ¼nah keÃ§isi ilan edildi

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05.04.2020 - 21:03 |

Rooney ateÅŸ püskürdü! "Neden günah keçisi ilan edildi?"

Wayne Rooney, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± mÃ¼cadelede futbolcularÄ±n "gÃ¼nah keÃ§isi" ilan edilmelerine anlam veremediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°ngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± mÃ¼cadelede futbolcularÄ±n "gÃ¼nah keÃ§isi" ilan edilmelerine anlam veremediÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Ä°ngiliz Sunday Times gazetesine kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± yazan Rooney, futbolcularÄ±n maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 kesilmesini talep eden Ä°ngiltere Futbol Federasyonuna tepki gÃ¶sterdi.Â 

OyuncularÄ±n "kolay hedef" olduÄŸunu belirten Ä°ngiliz oyuncu, "Futbolcular bir anda neden gÃ¼nah keÃ§isi ilan edildi?" sorusunu sordu.

Premier Lig'in oyuncularla ilgili maaÅŸ kesintisi planlarÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Rooney, "Bu futbolcularÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki baskÄ±yÄ± artÄ±yor. EÄŸer oyuncular bunu kabul etmediklerini sÃ¶ylerlerse 'Zengin oyuncular maaÅŸ kesintisini reddetti' ÅŸeklinde haberler Ã§Ä±kacak. Bana ilginÃ§ geliyor Ã§Ã¼nkÃ¼ bu sÃ¼reÃ§te diÄŸer tÃ¼m kararlar kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda alÄ±nÄ±rken, futbolcularÄ±n maaÅŸÄ±yla ilgili kararlar kamuoyuna aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

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