Rooney ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼ Neden gÃ¼nah keÃ§isi ilan edildi

Ä°ngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± mÃ¼cadelede futbolcularÄ±n "gÃ¼nah keÃ§isi" ilan edilmelerine anlam veremediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°ngiliz Sunday Times gazetesine kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± yazan Rooney, futbolcularÄ±n maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 kesilmesini talep eden Ä°ngiltere Futbol Federasyonuna tepki gÃ¶sterdi.Â

OyuncularÄ±n "kolay hedef" olduÄŸunu belirten Ä°ngiliz oyuncu, "Futbolcular bir anda neden gÃ¼nah keÃ§isi ilan edildi?" sorusunu sordu.

Premier Lig'in oyuncularla ilgili maaÅŸ kesintisi planlarÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Rooney, "Bu futbolcularÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki baskÄ±yÄ± artÄ±yor. EÄŸer oyuncular bunu kabul etmediklerini sÃ¶ylerlerse 'Zengin oyuncular maaÅŸ kesintisini reddetti' ÅŸeklinde haberler Ã§Ä±kacak. Bana ilginÃ§ geliyor Ã§Ã¼nkÃ¼ bu sÃ¼reÃ§te diÄŸer tÃ¼m kararlar kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda alÄ±nÄ±rken, futbolcularÄ±n maaÅŸÄ±yla ilgili kararlar kamuoyuna aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.