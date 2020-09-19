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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
19.09.2020 - 14:20 | | AA

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak

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