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09.07.2020 - 13:16 | | İSTANBUL (AA)

Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti

Rusya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rostov, Japon orta saha oyuncusu Kento Hashimoto'yu renklerine bağladı.

Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti
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Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimotoyu transfer etti

Tokyo formasıyla 164 maça çıkan Hashimoto, 17 gol attı. Zenit St. Petersburg'un şampiyonluğu garantilediği Rusya'da ligin bitimine 3 hafta kala Rostov, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

  

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