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HaberlerGalatasaray Haberleri Rostov'dan Radamel Falcao paylaşımı!
04.01.2021 - 13:44 |

Rostov'dan Radamel Falcao paylaşımı!

Rusya Ligi takımlarından Rostov, Galatasaray'da istenmeyen adam haline gelen Radamel Falcao ile ilgili paylaşım yaptı.

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Kısa bir süre önce Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek Lionel Messi'yi bedava almak için girişimde bulunulduğunu ancak olumsuz yanıt alındığını belirten esprili bir paylaşım yapmıştı. Spartak Moskova'nın bu paylaşımın ardından bir başka kulübü Rostov da paylaşım yaptı.

Rostov Kulübü, Radamel Falcao'ya instagram'dan mesaj attığını ancak olumsuz bir yanıt aldığına yönelik paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede çok konuşuldu. Galatasaraylı taraftarlar da beklentileri karşılayamayan ve sakatlık nedeniyle oynayamayan Falcao'nun bir an evvel ayrılmasına yönelik isteklerini dile getirdiler.

Rostovdan Radamel Falcao paylaşımı

Rostovdan Radamel Falcao paylaşımı

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