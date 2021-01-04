Rostov'dan Radamel Falcao paylaşımı!

Kısa bir süre önce Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek Lionel Messi'yi bedava almak için girişimde bulunulduğunu ancak olumsuz yanıt alındığını belirten esprili bir paylaşım yapmıştı. Spartak Moskova'nın bu paylaşımın ardından bir başka kulübü Rostov da paylaşım yaptı.

Rostov Kulübü, Radamel Falcao'ya instagram'dan mesaj attığını ancak olumsuz bir yanıt aldığına yönelik paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede çok konuşuldu. Galatasaraylı taraftarlar da beklentileri karşılayamayan ve sakatlık nedeniyle oynayamayan Falcao'nun bir an evvel ayrılmasına yönelik isteklerini dile getirdiler.